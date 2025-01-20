В ЖК «Героев» в Балашихе поставили на кадастр новый детский сад

В Балашихе на территории жилого комплекса «Героев» поставили на кадастровый учет новый детский сад, рассчитанный на 220 мест, работу провели сотрудники Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по региону. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В здании один подземный и три наземных этажа, его общая площадь превышает 3 тыс. кв. м. Его пространство оснащено всем необходимым для комфортного пребывания и всестороннего развития детей, уточнили в ведомстве. Рядом со зданием рабочие обустроили игровые и спортивные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.