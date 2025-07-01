В ЖК «Героев» в Балашихе возведут семь домов

Так, строители выполняют работы по отделке квартир в корпусе 407 и черновую и чистовую отделку МОП и квартир, монтаж лифтового оборудования в 408-м. В 409-м монтаж лифтов и благоустройство, в корпусе 410 – устройство фундаментной плиты. Кроме того, строительство проходит в домах 411, 412 и 413. В ведомстве добавили, что на территории ЖК уже работают два детских сада и введена в эксплуатацию школа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.