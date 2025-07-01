В ЖК «Героев» в Балашихе возведут семь домов
Семь домов возведут в ЖК «Героев» в Балашихе
Фото: [«Главстрой Регионы»]
В жилом комплексе «Героев» в городском округе Балашиха продолжается строительство семи новых корпусов, девелопером выступает «Главстрой Регионы». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Так, строители выполняют работы по отделке квартир в корпусе 407 и черновую и чистовую отделку МОП и квартир, монтаж лифтового оборудования в 408-м. В 409-м монтаж лифтов и благоустройство, в корпусе 410 – устройство фундаментной плиты. Кроме того, строительство проходит в домах 411, 412 и 413. В ведомстве добавили, что на территории ЖК уже работают два детских сада и введена в эксплуатацию школа.
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