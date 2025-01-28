В ЖК «Ильинские Луга» в Красногорске возведут новый корпус

В Красногорске в составе ЖК «Ильинские луга» возведут новый корпус, рассчитанный на 617 квартир, соответствующее разрешение выдали компании «ПИК». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В новостройке будет девять этажей, ее общая площадь превысит 43 тыс. кв. м. Там разместят квартиры различной планировки: от студий до трехкомнатных евроформата. На прилегающей территории обустроят игровые комплексы для детей, создадут инфраструктуру для занятий спортом, воркаут-площадку и зоны для тихого отдыха. Помимо этого, там появятся девять детских садов, четыре школы, две поликлиники и больница.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.