В ЖК «Инновация» Одинцовского округа возведут детский сад

В ЖК «Инновация» Одинцовского округа продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 185 мест, работы проходят в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители выполняют обустройство фасада, прокладку внутридомовых инженерных сетей и другие работы. Объект будет рассчитан на восемь групп для детей от ясельного возраста до подготовительной группы к школе. Для них обустроят групповые комнаты, кружковые, залы для занятий, физкультурный и музыкальный залы и другие помещения. На территории построят детские и спортивные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.