В ЖК «Яркий» в Электростали поставили на кадастр новый дом

Новый дом в составе ЖК «Яркий» городского округа Электросталь поставили на кадастровый учет, работу провели сотрудники Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по региону. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

После постановки дома на кадастр участники долевого строительства смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и не только. В здании 15 этажей, его общая площадь составляет более 6,7 тыс. кв. м. Там размещены 112 квартир от однокомнатных до трехкомнатных евроформата.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.