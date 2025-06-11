В ЖК «Клевер» в Сергиевом Посаде поставили на кадастр новый дом

В Сергиевом Посаде на территории ЖК «Клевер» поставили на кадастровый учет новый дом, работу провели специалисты Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по региону. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

После постановки на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. В новые квартире смогут переехать 142 семьи, площадь девятиэтажного дома в общей сложности превысила 5,9 тыс. кв. м. В нем разместили жилые помещения различной планировки от одной до трехкомнатных евроформата. В них предусмотрены остекленные французские балконы или лоджии, а также отдельные гардеробные комнаты.

В ведомстве уточнили, что жилой комплекс состоит из четырех корпусов, на его территории есть детские и спортивные площадки, на первых этажах домов — кафе, магазины, аптеки. Вблизи расположены детский сад, общеобразовательная школа и поликлиника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.