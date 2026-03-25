В ЖК «Малаховский» в Раменском построят новые дома

В поселке городского типа Родники Раменского округа ГК «Развитие» возводит жилой комплекс «Малаховский». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, в 201-м корпусе строители завершают монолитные работы, в 202-м и 203-м — ведут монтаж внутренних инженерных сетей, лифтового оборудования, лестничных ограждений и другие работы. В ГК «Развитие» уточнили, что все работы ведутся строго в соответствии с графиком строительства.

В состав проекта войдут три корпуса с коммерческими помещениями на первых этажах, территорию благоустроят пешеходными бульварами и зонами отдыха. Вблизи работают детский сад, школа, а также ДК «Родники».