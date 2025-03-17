В ЖК «Малина» в Красногорске возведут детский сад

На территории ЖК «Малина» в поселке Нахабино под Красногорском продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 196 мест, девелопер ГК «Гранель» завершил монолитные работы. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители также выполняют устройство кровли, каменную кладку внешних стен и внутренних перегородок и устройство инженерных систем. Площадь учреждения составит 2,9 тыс. кв. м, в нем разместят восемь групповых ячеек с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями. Для детей также обустроят пищевой блок, кружковые, музыкальный и физкультурный залы, медблок и кабинет логопеда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.