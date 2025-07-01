В ЖК «Мишино-2» в Химках возвели новый дом

В ЖК «Мишино-2» в Химках возвели новостройку, ООО СЗ Ю-ИНВЕСТ выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Общая площадь объекта составляет более 2,4 кв. м, в нем разместили 48 квартир различной планировки от студий до трехкомнатных. Для жильцов на прилегающей территории появились детские и игровые площадки.

В ведомстве уточнили, что жилой комплекс расположен в северной части города Химки и находится в окружении лесопарка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.