В ЖК «Мытищи Парк» построят школу на 850 мест

На территории ЖК «Мытищи Парк» городского округа Мытищи возводят вторую школу, рассчитанную на 850 мест, работы проводит Группа «Самолет». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Открыть учреждение планируют в конце 2026 года. Для учеников обустроят учебные классы, специальные лаборатории, художественные студии и секции дополнительного образования, большой библиотечно-информационный комплекс с интерактивной медиатекой, актовый зал, два спортзала, две раздельные столовые, кабинеты психологической поддержки, логопеда и медицинский блок.

На территории комплекса уже построены четыре жилых корпуса, детский сад и школа. Теперь ведется строительство двух корпусов, еще одного детского сада, второй школы, отделения полиции и многоуровневого наземного паркинга на 810 машино-мест.

