В ЖК «Новоград Павлино» в Балашихе началось заселение последнего дома третьей очереди строительства

В жилом комплексе «Новоград Павлино» от группы «Самолет» в Балашихе началось заселение последнего жилого дома третьей очереди строительства, собственникам корпуса № 34 передадут ключи от 548 квартир. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В ведомстве уточнили, что заселение открывается поэтапно, первыми новоселье отметят жители секции № 1, после этого — секции № 2. В новостройке переменной этажности (от 12 до 22 этажей) разместили более 21,5 тыс. кв. м жилья. Там обустроили студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. На прилегающей территории есть игровые площадки, воркаут-зона с уличными тренажерами, тихие зоны и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.