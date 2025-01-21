В ЖК «Новоград Павлино» в Балашихе появится новый детский сад

На территории ЖК «Новоград Павлино» в микрорайоне Новое Павлино города Балашихи продолжается строительство нового детского сада, его планируют достроить летом 2026 года. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ, стройготовность объекта оценивается в 30%. Рабочие возводят несущие конструкции надземной части здания, застройщиком проекта выступает компания «СЗ „Мицинвестстрой“.

В здании будет три этажа, его площадь составит 3,4 тыс. кв. м. Для детей обустроят помещения кружковых занятий, групповые со спальнями, столовую и медицинский блок, спортивный и музыкальный залы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.