В ЖК «Новые Островцы» Люберец стартовали фасадные работы в новой школе

В жилом комплексе «Новые Островцы» городского округа Люберцы продолжается строительство школы, рассчитанной на 1,1 тыс. учеников, строители приступили к фасадным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На сегодня общая готовность объекта составляет более 50%: в полном объеме выполнены работы по устройству монолитного каркаса здания и кладке внешних и наружных стен, ведется устройство кровли», – сказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить в 2027 году. В здании разместят 54 универсальных и специализированных учебных класса, помещения для занятий творчеством и спортом. На прилегающей территории обустроят спортплощадки для волейбола и баскетбола, беговые дорожки, места для отдыха и проведения мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.