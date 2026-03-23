В ЖК «Одинбург» в Одинцове возведут торгово-развлекательный центр
Торгово-развлекательный центр построят в ЖК «Одинбург» в Одинцове
Фото: [Комитет по архитектуре и градостроительству МО]
В Одинцове на улице Северной построят новый торгово-развлекательный центр, его архитектурно-градостроительный облик уже одобрили. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Проектом предусмотрено, что здание ТРЦ имеет четыре этажа, один из которых — подземный, в нем будет расположен паркинг. На общей площади боле 21,6 тыс. кв. м разместится супермаркет и магазины, почта, МФЦ, ресторан, фуд-корт с кафе, детская игровая зона», — рассказала министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.
По ее словам, на третьем этаже разместят фитнес-центр. Здание будет иметь форму сектора кольца, он будет повторять очертания земельного участка. Основным отделочным материалом фасада станут алюминиевые объемные металлокассеты и ламели на металлокаркасе. Рядом с центром появятся игровые и спортивные площадки, места для отдыха посетителей.
Проектировщиком выступит Архитектурная мастерская «Петров Михаил и партнеры», застройщиком — AFI Development.
