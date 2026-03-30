В ЖК «Прибрежный Парк» Домодедово появился второй детский сад

В жилом комплексе «Прибрежный Парк» в селе Ям в Домодедово открылся второй по счету детский сад, рассчитанный на 150 мест, для будущих воспитанников и их родителей организовали развлекательную программу и провели экскурсию по саду – церемония открытия включала в себя передачу символического ключа от строителей администрации детского сада. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В здании три этажа, учреждение рассчитано на шесть групп детей в возрасте от 2,2 до 7 лет. Для них обустроили групповые помещения, медицинский пункт и пищеблок с горячим и холодным цехами, зал для занятий физкультурой и кружковые, музыкальный зал и не только. На территории появились игровые площадки с теневыми навесами, спортивная зона, многофункциональная площадь для проведения мероприятий на свежем воздухе.

Жилой комплекс возводит группа «Самолет», на территории проекта уже открыты школа и детский сад.

