В ЖК «Прибрежный Парк» в Домодедово проведут монолитные работы по строительству поликлиники

В жилом комплексе «Прибрежный Парк» в Домодедово продолжается строительство современной поликлиники на 216 помещений в смену со встроенным постом скорой медицинской помощи, ее возводит Группа «Самолет». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строительная готовность объекта достигла 19%, новый объект инфраструктуры обеспечит жителям доступ к медицинской помощи в непосредственной близости от дома. Открыть учреждение планируют в 2027 году.

Работы проводят более 30 человек и необходимая техника: башенный кран, мини-погрузчик и трактор. Они завершили основные монолитные работы по подземной части и первому этажу здания, на 50% - вертикальные конструкции второго этажа.

Площадь здания составит около 4 тыс. кв. м, в нем обустроят два изолированных отделения для приема взрослых и детей. Прием будут вести врачи общей практики, терапевты и педиатры, а также специалисты узкого профиля.

Территорию вокруг поликлиники благоустроят. Там организуют парковочные места для автомобилей и велосипедов, установят наружное освещение, систему навигации и информационные стенды.

