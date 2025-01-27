В ЖК «Публицист» в Пушкино построят три новостройки и детский сад

В Пушкино в составе ЖК «Публицист» возводят три новостройки и детский сад, рассчитанный на 300 мест, девелопер DOGMA реализует первую очередь жилого квартала в рамках комплексного развития территорий. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители также взводят котельную и выполняют устройство локальных очистных сооружений для ливневых стоков на всей территории. В общей сложности на территории ЖК будут 18 жилых домов, физкультурно-оздоровительный комплекс, две школы, пять детских садов, поликлиника, а также МФЦ, пункты полиции и скорой помощи. На прилегающей территории для жителей обустроят прогулочные и вело маршруты, места для отдыха и занятий спортом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.