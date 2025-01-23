В ЖК «Радужный» в Кашире ввели в эксплуатацию две новостройки

На территории ЖК «Радужный» городского округа Кашира ввели в эксплуатацию два новых корпуса, соответствующее разрешение выдали девелоперу ООО «Главмособлстрой-Техно». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новостройки рассчитаны на 249 квартир. На первых этажах зданий обустроили помещения под коммерческое использование, на прилегающей территории — парковку, детскую и спортивную площадки. Вблизи жилого комплекса также есть детские сады, школы, магазины, остановки общественного транспорта и ж/д платформа «Тесна».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.