В ЖК «Резиденции Сколково» Одинцовского округа наполовину построили школу

В жилом комплексе бизнес-класса «Резиденции Сколково» от Инвестиционной группы «АБСОЛЮТ» в Одинцовском округе продолжается строительство школы, рассчитанной на 750 учеников, работы завершили более чем наполовину. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Рабочие уже завершили монолитные работы, монтаж оборудования индивидуального теплового пункта, продолжают устройство внутренних инженерных сетей и не только. Завершить строительство планируют в 2026 году. На территории жилого комплекса уже возвели два современных детских сада на 115 и 170 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.