В ЖК «Соболевка» в Щелково ввели в эксплуатацию новый дом

Новый двухсекционный жилой дом ввели в эксплуатацию в ЖК «Соболевка» городского округа Щелково, соответствующее разрешение выдали девелоперу проекта СЗ «Спутник». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В новом корпусе 17 этажей, он рассчитан на 272 квартиры. На придомовой территории выполнили благоустройство, там размещены детская и спортивные площадки. В составе жилого квартала находятся 15 современных многосекционных жилых домов комфорт-класса, вблизи есть детский сад, поликлиника и парковки, гимназия № 6, спорткомплекс «Нептун» и другие социальные объекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.