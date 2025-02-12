В ЖК «Союзный» Одинцовского округа начали выдавать ключи от квартир во втором корпусе

В ЖК «Союзный» Одинцовского округа началась выдача ключей от квартир в корпусе № 2, сюда сможет переехать 471 семья. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Девелопером выступила ГК «Вектор», новостройку уже поставили на кадастровый учет. В корпусе размещены квартиры разной планировки площадью от 28 до 124 кв. м.

Жилой комплекс расположен на участке площадью 5,63 га в 8-м микрорайоне города Одинцово. На его территории есть детские игровые комплексы, крытые отапливаемые паркинги, три автостоянки, спортивная площадка, зоны отдыха и одноименный сквер. Здесь также планируют построить детский сад «Кубик», поликлинику и многоуровневую парковку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.