В ЖК «Видный берег 2.0» в Ленинском поставили на кадастр две новостройки
Две новостройки поставили на кадастр в ЖК «Видный берег 2.0» в Ленинском
Фото: [Министерство жилищной политики МО]
В Ленинском округе на территории ЖК «Видный берег 2.0» поставили на кадастровый учет два новых корпуса. Работу провели Министерство жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по региону.
После постановки домов на кадастр участники долевого строительства смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только.
В новостройках расположены от 317 до 536 современных квартир разных форматов — от студий до трехкомнатных. Жилой комплекс ILIKE класса будет состоять из восьми корпусов переменной этажности, на его территории оборудуют игровые и спортивные площадки.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.