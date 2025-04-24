В ЖК «Видный берег 2.0» в Ленинском поставили на кадастр две новостройки

В Ленинском округе на территории ЖК «Видный берег 2.0» поставили на кадастровый учет два новых корпуса. Работу провели Министерство жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по региону.

После постановки домов на кадастр участники долевого строительства смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только.

В новостройках расположены от 317 до 536 современных квартир разных форматов — от студий до трехкомнатных. Жилой комплекс ILIKE класса будет состоять из восьми корпусов переменной этажности, на его территории оборудуют игровые и спортивные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.