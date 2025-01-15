В ЖК «Восточное Бутово» Ленинского округа ввели в эксплуатацию новый детский сад, рассчитанный на 325 мест, соответствующее разрешение получила компания «ПИК». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новое учреждение построили в рамках инвестиционного контракта за счет внебюджетных источников финансирования, оно рассчитано на 14 групп. Для детей обустроили групповые, столовую, медицинский блок, физкультурный и музыкальный залы, методический кабинет. На прилегающей территории появились теневые навесы и качели, элементы для развития, экспериментов и активных игр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.