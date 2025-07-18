В Жуковской больнице успешно прооперировали мужчину, которому покрышка проломила стенку глазницы
Врачи в Жуковском спасли мужчину, которому покрышкой проломило глазницу
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Специалисты Жуковской больницы спасли мужчину, которому куском покрышки проломило стенку глазницы. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В учреждение обратился житель в возрасте 24 лет, получивший травму во время шиномонтажа. В ходе работ лопнула покрышка, и ее часть отлетела мужчине в лицо, проломив нижнюю стенку глазницы.
Житель обратился за помощью не сразу, а спустя десять дней. Между тем, в полость нижней стенки его глазницы уже провалилась окологлазничная клетчатка с нижней прямой мышцей, отвечающей за подъем глаза вверх. За десять дней начали образовываться спайки, то есть рана начала зарастать в поврежденном виде.
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Врачи направили пациента на операцию. В ходе нее специалисты удалили мелкие осколки, сопоставили крупные в правильное положение, провели замещение дефекта дна орбиты глаза титановым эндопротезом.
Операция длилась два часа и прошла успешно. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и проходит реабилитацию.
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