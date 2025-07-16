В Жуковском мужчину осудят за серию краж велосипедов

Следственный отдел ОМВД России по Жуковскому округу окончил предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 158 УК РФ в отношении ранее судимого 43-летнего местного жителя. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что он украл три велосипеда, оставленные владельцами без присмотра в общественных местах на территории города. Общая сумма ущерба составила около 100 тыс. рублей. Полицейским удалось установить его личность и задержать по месту жительства. Сам мужчина уточнил, что похищенное имущество он продавал, а вырученные деньги тратил на личные нужды.

На период предварительного следствия ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).