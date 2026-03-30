В Жуковском на 30% завершили капремонт главного корпуса больницы

В городском округе Жуковский на улице Фрунзе, д. 1, продолжается капитальный ремонт главного лечебного корпуса ГБУЗ МО «Жуковская областная клиническая больница». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета, их планируют завершить в конце 2027 года.

Специалисты ведут штукатурные работы, кладочные работы, монтаж окон, монтаж системы отопления, усиление плит перекрытий и проемов технического этажа и не только. Ремонт выполняют поэтапно, чтобы оказывать бесперебойную медицинскую помощь. Общий объем выполненных работ составляет 30%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.