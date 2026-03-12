В Жуковском началось строительство нового детского сада
Фото: [ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗЕЛЕНЫЙ САД - ПРЕМЬЕР"]
В городском округе Жуковский на улице Гудкова стартовало строительство нового детского сада. Соответствующее извещение поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Площадь трехэтажного здания составит 5,5 тыс. кв. м, в нем обустроят 12 групповых ячеек, каждая будет включать в себя игровую и обеденную зоны, раздевалку, санузел и спальную комнату. Для детей также обустроят спортивный зал, кабинеты для организации дополнительных занятий, медицинский блок и другие помещения. Работы завершат в сентябре 2027 года. Детский сад смогут посещать 290 дошкольников.
