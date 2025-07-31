В Жуковском определили подрядчика капремонта дошкольного отделения школы

В подмосковном Жуковском проведут капитальный ремонт здания дошкольного отделения «Средней образовательной школы № 15» на улице Гагарина, д. 44, контракт на проведение работ заключили с ООО «Воздвижение». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Строителям предстоит обновить фасад и кровлю, инженерные сети, установить систему видеонаблюдения и пожарной безопасности, провести ремонт во внутренних помещениях, благоустроить прилегающую территорию и не только.

Работы в здании площадью более 1,7 тыс. кв. м проведут за счет средств областного бюджета по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», они завершатся в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.