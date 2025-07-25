В Жуковском полиция выявила нелегальных мигрантов, работающих в тепличном комплексе по выращиванию огурцов

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области и ОМВД России по Жуковскому округу при поддержке Росгвардии проверили тепличный комплекс по выращиванию огурцов, расположенный на землях сельскохозяйственного назначения, и выявили там незаконно работающих и проживающих иностранцев из республик ближнего зарубежья и Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что в отношении 56 мигрантов были составлены административные протоколы по ст. 18.10 КоАП РФ за то, что они незаконно работали в России. 46 из них также привлекли к ответственности за нарушение режима пребывания в стране (ст. 18.8 КоАП РФ). Им предстоит заплатить штрафы в размере по 5 тыс. рублей, одного мигранта выдворят из РФ.

Подозреваемой в организации незаконной миграции стала 38-летняя жительница Раменского, в отношении нее возбудили уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ. Ей выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).