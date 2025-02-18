В Жуковском проведут капремонт детского сада на улице Баженова

В Жуковском округе продолжается капитальный ремонт детского сада № 32, расположенного на улице Баженова, его планируют завершить к началу нового учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте задействовано 28 рабочих и две единицы техники. В настоящее время производится демонтаж инженерных сетей, сантехники, дверных блоков, старой штукатурки и напольных покрытий», — говорится в сообщении.

Ремонт проходит в рамках госпрограммы с использованием бюджетных средств. Строителям предстоит обновить фасад, заменить инженерные сети, радиаторы, сантехнику, провести работы по внутреннему оформлению и не только.

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