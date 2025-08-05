В Жуковском провели тренинги для тим-лидеров волонтерского корпуса «Интервидения»

В подмосковном Жуковском прошло двухдневное обучение тим-лидеров, будущих координаторов волонтерского корпуса международного конкурса «Интервидение», который состоится в регионе 20 сентября 2025 года. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Мы получили более 2,5 тыс. заявок со всей страны, а сам волонтерский корпус будет состоять почти из 500 добровольцев. Мы очень ценим каждого из вас за желание и стремление сделать этот конкурс по-настоящему ярким, атмосферным на самом «Интервидении». Я уверена, что с такой командой у нас все получится!», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках встречи перед участниками выступили первый заместитель председателя Совета Ассоциации волонтерских центров «Добро.рф» Кирилл Антонов, руководитель волонтерской программы «Интервидения» Ирина Пастернак. Обучение провел руководитель отдела креатива и разработки образовательных программ проекта «Твой ход», федеральный тренер, разработчик образовательных программ и проектов, руководитель и тренер волонтерских корпусов Артем Рыков.

Волонтерам предстоит сопровождать международные делегации, работать с артистами, помогать зрителям, взаимодействовать со СМИ и журналистами и не только. В корпус тим-лидеров вошли более 40 человек, они узнали об этапах проведения конкурса, о том, как правильно планировать и проводить обучающие сессии для своих подопечных и не только. Теперь тим-лидеры выберут направление волонтерской деятельности, в котором будут работать во время «Интервидения», и в течение августа проведут 10 обучающих мероприятий.

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