В Жуковском стартовал капремонт дошкольного отделения школы

В Жуковском на улице Макаревского стартовал капитальный ремонт здания дошкольного отделения «Средней общеобразовательной школы № 12», строители подрядной организации ООО «Воздвижение» ведут демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», их планируют завершить в 2026 году.

Здание площадью более 2,5 тыс. кв. м построили в 1983 году. В нем проведут внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехники и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.