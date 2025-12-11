В Жуковском суд конфисковал автомобиль у злостного нарушителя правил дорожного движения

Суд в Жуковском конфисковал автомобиль у мужчины, который неоднократно нарушал правила дорожного движения. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

Мужчина был привлечен к административной ответственности за отказ проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Несмотря на это, в апреле текущего года он снова сел за руль пьяным. Во время движения по Заводской улице нарушителя остановил инспектор ДПС.

На злоумышленника завели уголовное дело. Суд признал его виновным и оштрафовал на 200 тыс. рублей. Также мужчину на два года лишили права заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортным средствами. Помимо этого, был конфискован его автомобиль.

Ранее сообщалось, что с января по ноябрь в Подмосковье зарегистрировали более 63 тыс. преступлений.