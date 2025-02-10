В Жуковском в рамках капремонта отделения школы №6 начались демонтажные работы

В Жуковском к 1 сентября завершат капремонт в дошкольном отделении школы №6. Сейчас на объекте ведутся демонтажные работы, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Здание расположено на улице Чапаева. Работы в нем проводятся в рамках госпрограммы с использованием средств бюджета. На площадке трудятся 15 человек. Задействованы две единицы техники.

Сейчас рабочие демонтируют внутренние конструкции. Это инженерные сети, сантехника, дверные блоки, старая штукатурка и напольное покрытие.

В обновленном корпусе установят новую сантехнику, окна, двери, мебель, оборудование. Обновят фасад, кровлю, входную группу, инженерные сети, пищеблок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по ремонту школ искусств региона. По его словам, до конца 2026 года работы проведут в 14 таких учреждениях.