В Жуковском в рамках капремонта отделения школы №6 начались демонтажные работы
Капремонт отделения школы №6 в Жуковском завершат к 1 сентября
Фото: [Медиасток.рф]
В Жуковском к 1 сентября завершат капремонт в дошкольном отделении школы №6. Сейчас на объекте ведутся демонтажные работы, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Здание расположено на улице Чапаева. Работы в нем проводятся в рамках госпрограммы с использованием средств бюджета. На площадке трудятся 15 человек. Задействованы две единицы техники.
Сейчас рабочие демонтируют внутренние конструкции. Это инженерные сети, сантехника, дверные блоки, старая штукатурка и напольное покрытие.
В обновленном корпусе установят новую сантехнику, окна, двери, мебель, оборудование. Обновят фасад, кровлю, входную группу, инженерные сети, пищеблок.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по ремонту школ искусств региона. По его словам, до конца 2026 года работы проведут в 14 таких учреждениях.