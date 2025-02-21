В Жуковском вынесли приговор мошеннице, похитившей у пенсионерок деньги под видом снятия порчи

В Жуковском вынесли приговор мошеннице, которая под видом снятия порчи похитила у двух пожилых женщин денежные средства и украшения. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

Суд приговорил женщину к 2,5 года колонии общего режима. Кроме того, злоумышленница должна выплатить штраф в размере 200 тыс. руб. и возместить потерпевшим ущерб и моральный вред почти на 2 млн руб.

Летом прошлого года женщина уже была осуждена за мошенничество. Приговор вынес городской суд Чехова.

Женщина и ее соучастница убеждали пенсионерок в том, что у них плохая аура, и под предлогом проведения обрядов похищали деньги и украшения. В результате двум пожилым женщинам был причинен ущерб на 3,5 млн руб.

Ранее сообщалось, что полиция Подмосковья задержала мошенницу, которая оформила на покупателей в своем магазине кредиты на 20 млн руб.