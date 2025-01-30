В Жуковском задержали мужчину, который избил местного жителя и украл его телефон

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Жуковскому округу задержали ранее неоднократно судимого 37-летнего мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на местного жителя. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что он познакомился с местным жителем на железнодорожной станции «Фабричная» в Раменском и рассказал ему о трудностях в жизни. Мужчина поверил ему и предложил временно пожить в его квартире. По пути в его квартиру злоумышленник предложил ненадолго зайти к его знакомому.

«При входе в подъезд одного из многоквартирных домов на улице Нижегородская, он распылил перцовый баллончик в лицо мужчине и избил его. После этого похитил из кармана куртки потерпевшего мобильный телефон, а также забрал пакет с продуктами», — уточнила Петрова.

Полицейским удалось задержать правонарушителя около одного из домов в в Раменском, при обыске у него нашли перцовый баллончик. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 162 УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

Ранее в Химках задержали мужчину, который украл телефон у пассажирки в маршрутке.