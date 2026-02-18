В Жуковском завершили демонтажные работы в рамках капремонта дошкольного отделения СОШ № 12

В Жуковском до конца текущего года будет завершен капремонт детского сада при школе № 12. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Дошкольное отделение СОШ расположено на улице Макаревского. В здании уже закончились работы по демонтажу конструкций. Рабочие приступили к кладке перегородок и обновлению фасада.

В рамках ремонта в учреждении приведут в порядок входные группы, заменят коммуникации, оборудуют видеонаблюдение и систему пожарной безопасности, модернизируют пищеблок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по возведению нового корпуса поликлиники в Нахабино.