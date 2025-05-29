В зону СВО из Подольска передали станции спутниковой связи

«Ранее мы закупали и передавали на фронт коптеры, а сейчас по просьбе коллеги моего мужа, тоже оператора БПЛА, подольчанина с позывным «Хант», организуем передачу в зону СВО спутникового оборудования, так необходимого нашим ребятам», – поделилась она.