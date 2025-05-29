В зону СВО из Подольска передали станции спутниковой связи
Две станции спутниковой связи передали в зону СВО из Подольска
Фото: [Администрация г. о. Подольск]
В Подольске в рамках партийного проекта «Успех V единстве поколений» в зону проведения специальной военной операции передали две станции спутниковой связи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Передачу организовали исполнительный секретарь подольского отделения партии «Единая Россия» Ольга Шашкова и победитель предварительного голосования, руководитель подольского отделения ассоциации ветеранов СВО Игорь Науменков. Супруга военного с позывным «Босс» Елена передаст груз в Луганскую область, где служил ее муж.
«Ранее мы закупали и передавали на фронт коптеры, а сейчас по просьбе коллеги моего мужа, тоже оператора БПЛА, подольчанина с позывным «Хант», организуем передачу в зону СВО спутникового оборудования, так необходимого нашим ребятам», – поделилась она.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.