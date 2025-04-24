В Звенигороде ликвидируют недостроенный жилой дом

В Звенигороде будет снесено недостроенное здание многоквартирного дома в микрорайоне «Южный». Об этом рассказали в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Пятиэтажный дом на 50 квартир начали возводить на Радужной улице в 2000-х. В 2010 году строительные работы прекратились и здание долгое время оставалось заброшенным. В результате его конструкции пришли в аварийное состояние и дом включили в список объектов для ликвидации.

Сейчас ведутся работы по разбору конструкций и вывозу строительных отходов. Демонтаж завершится до конца апреля.

В Одинцово выявили 989 недостроев. Из них работы провели по 822 объектам.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поручил ликвидировать незаконные нестационарные торговые объекты.