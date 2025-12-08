В Звенигороде на четверть завершили капремонт «Академии дзюдо»

На улице Московской, 47с2 в Звенигороде Одинцовского округа продолжается капитальный ремонт многофункционального комплекса «Академия дзюдо», стройготовность объекта достигла 25%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В работах задействованы 90 человек и одна единица техники, строители ведут общестроительные и отделочные работы, осуществляют ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных коммуникаций.

В здании обустроят спортзал с трибунами, банный комплекс, кабинеты администрации спортивного комплекса, ресторан и банкетный зал. Ремонт проходит в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.