В Звенигороде начнется строительство новой детской поликлиники

В Звенигороде Одинцовского округа вскоре начнется строительство детской поликлиники, рассчитанной на 220 посещений в смену, подрядчик ООО «Техноконцепт» вышел на площадку и приступил к подготовительным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В поликлинике обустроят кабинеты профильных специалистов, зону диагностики, комнаты отдыха для сотрудников. Медучреждение оснастят современным оборудованием. Завершить работы планируют в 2026 году.

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