В Звенигороде организуют лекцию, посвященную творчеству Рериха

В субботу, 14 февраля, в Звенигородском государственном музее-заповеднике Одинцовского округа состоится лекция «Знамена Востока. Магомет на горе Хира», посвященная серии картин Николая Рериха. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В рамках мероприятия посетителям будет доступен обзор серии из 19 картин «Знамена Востока», которые художник написал в 1924–1925 годах. Оно затронет произведение «Магомет на горе Хира (весть архангела Гавриила)», отношение к изобразительному искусству, бытующему в некоторых религиозных направлениях и не только. В качестве спикера выступит доктор искусствоведения, первый директор государственного Музея Рерихов, автор многочисленных выставок и публикаций о творчестве Рериха Тигран Мкртычев.

* Возрастное ограничение 12+