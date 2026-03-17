В Звенигороде почти на 40% завершили капремонт спортивного комплекса «Звезда»

В Звенигороде на улице Московская продолжается капитальный ремонт спортивного комплекса «Звезда», стройготовность объекта превысила 38%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Семья», их планируют завершить в 2026 году. Специалисты ведут общестроительные и отделочные работы, а также монтаж инженерных коммуникаций.

В здании обновят все внутренние помещения, там планируют отремонтировать бассейн, залы для занятий игровыми видами спорта, заменить все инженерные сети, провести кровельные работы и не только.

