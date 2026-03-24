В Звенигороде почти наполовину построили новые очистные сооружения. Так, степень готовности объекта составляет 47%, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Сооружения строятся в микрорайоне Верхний Посад в рамках госпрограммы Подмосковья за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. В целом на возведение объекта направлено около 3 млрд рублей. Завершить работы планируется в текущем году.

Мощность сооружений составит более 12,4 тыс. кубометров в сутки. Новый комплекс будет охватывать 50 тыс. жителей. С его вводом повысится качество очистки сточных вод и улучшится экологическая обстановка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах модернизации коммунальной сферы в регионе.