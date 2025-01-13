В Звенигороде появится новая детская поликлиника
Детскую поликлинику в Звенигороде построят в 2026 году
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В Звенигороде Одинцовского округа построят новую детскую поликлинику, работы планируют завершить в 2026 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области уже одобрил цветовое решение проекта. Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета, медучреждение будет рассчитано на 220 посещений в смену. Его площадь составит 5,5 тыс. кв. м.
Кабинеты поликлиники оснастят современным оборудованием, в рамках проекта также предусмотрено комплексное благоустройство территории.
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