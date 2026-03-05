В Звенигороде пройдет лекция «Николай Рерих и театр»

В субботу, 14 марта, в Звенигородском государственном музее-заповеднике состоится лекция доктора искусствоведения Тиграна Мкртычева «Николай Рерих и театр», которая дополнит выставку «Рерих. В поисках „Небесного Звенигорода“. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В рамках мероприятия посетители узнают, с чего началось увлечение Рериха сценографией и декорациями, о сотрудничестве художника с Сергеем Дягилевым и его «Русскими сезонами», Константином Станиславским и МХТ, дирижером Томасом Бичемом. Спикером выступит доктор искусствоведения, первый директор Государственного музея Рерихов (филиала Государственного музея Востока) Тигран Мкртычев. Узнать подробности можно на сайте.

* Возрастное ограничение 12+