В Звенигороде пройдет встреча с актером и режиссером Вениамином Смеховым

В субботу, 21 марта, в Культурном центре Л. Орловой в Звенигороде режиссер, актер театра и кино и писатель Вениамин Смехов представит программу «Ностальгия по настоящему». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В ведомстве уточнили, что в рамках авторской программы актер будет делиться со зрителями стихами и воспоминаниями. Он является одним из создателей Театра на Таганке, встречался с Дмитрием Шостаковичем, дружил с Петром Фоменко. Теперь Смехов принимает участие в спектаклях Государственного театра наций «Последнее лето» и московского театра «Практика» «Блэк энд Симпсон». В рамках встречи посетители также смогут приобрести авторскую книгу писателя с автографом. Узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

