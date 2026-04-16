В Звенигороде проведут лекцию об авангардной живописи

В воскресенье, 19 апреля, в Звенигородском государственном музее-заповеднике Одинцовского округа пройдет лекция «Яркие теории живописи: Филонов и Матюшин», она станет частью цикла «Несколько слов об авангарде». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В ведомстве уточнили, что мероприятие проведет старший преподаватель Московского университета им. Грибоедова и член российского общества «Знание» Анастасия Зевахина. Павел Филонов и Михаил Матюшин являются одними из представителей особой художественной философии. В рамках лекции посетители узнают, что такое аналитическое искусство и как оно устроено, обсудят, как необычная живопись связана с музыкой и литературой и не только.

