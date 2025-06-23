В Звенигороде провели региональный этап Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций

Региональный отборочный этап Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций прошел в Звенигороде. Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве экономики и финансов Московской области.

В рамках фестиваля были организованы лекции, интерактивные игры, квесты и викторины. Участники освоили новые аспекты финансовой грамотности и пообщались с экспертами.

К примеру, на лекции о сбережениях и инвестициях им рассказали об особенностях популярных финансовых инструментов, в том числе о новой программе долгосрочных сбережений.

По итогам фестиваля был определен победитель. Им стала семья Таранец из Ногинска. Она будет представлять Подмосковье на федеральном этапе конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в стране стартовал конкурс «Это у нас семейное».