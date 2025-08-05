В Звенигороде рабочие завершат строительство новой школы

В микрорайоне Восточный в Звенигороде завершается строительство новой общеобразовательной школы, рассчитанной на 1,1 тыс. мест, стройготовность объекта достигла 95%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Площадь учреждения составила 18 тыс. кв. м, строители выполняют отделочные работы, устройство и пусконаладку инженерных сетей, технологического оборудования, расстановку мебели и завершают благоустройство прилегающей территории. Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств областного бюджета.

В состав здания войдут блоки начальной, основной и старшей школы. Для учеников обустроят кабинеты, библиотечно-информационный центр, два спортивных зала, актовый зал, столовая и другие помещения, на прилегающей территории — футбольное поле, беговые дорожки, зоны для отдыха, учебные и хозяйственные территории. Открыть школу планируют к началу учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.